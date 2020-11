La course aux remèdes: un traitement meilleur que le remdésivir découvert à Québec?

Le Dr Guy Boivin et son équipe au CHU de Québec disent avoir découvert deux molécules dont l’efficacité est « aussi bonne, sinon meilleure » que le remdésivir pour lutter contre la COVID-19.

Avec les chercheurs Sheng-Xiang Lin puis Mariana Baz Etchebarne, ils sont en instance de brevet, avec l’Université Laval, afin de « protéger leur invention ». Ils ont identifié les molécules en question grâce à la méthode de la modélisation 3 D.

« On les a synthétisées et on les a testées dans notre laboratoire. On a découvert deux molécules qui sont aussi actives sinon plus que le remdésivir », se réjouit le Dr Boivin.

Bien que controversé, depuis que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé de cesser son utilisation en attendant de nouvelles études, le remdésivir demeure un « baromètre » pour les chercheurs puisqu’il est le seul antiviral approuvé en urgence par divers pays, comme le Canada.

Médicament oral

Les trois chercheurs prévoient commencer les expériences sur les animaux au retour du congé des Fêtes. Ils travailleront également avec un chimiste afin d’améliorer l’activité des deux molécules.

« On veut des molécules solubles qui se donnent par la bouche contrairement au remdésivir qui se donne juste par voie intraveineuse. »

Si les résultats sont concluants, les études cliniques chez l’humain pourraient débuter au printemps ou à l’été 2021.

Au-delà des vaccins

Le Dr Boivin croit que le coronavirus « est là pour demeurer », comme l’influenza, malgré le développement de plusieurs vaccins, d’où l’importance de continuer à miser sur des médicaments. « J’espère me tromper », confie-t-il.

« Il y a aussi des personnes immunosupprimées qui ne répondront pas à la vaccination et qui vont devoir recevoir un traitement si elles sont infectées », rappelle-t-il.

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les virus en émergence, il avait également dévoilé, en juin, des résultats prometteurs lors d’essais in vitro, en combinant le remdésivir au diltiazem, un médicament pour l’hypertension.