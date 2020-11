POIRIER, Roger



À Montréal, le mercredi 25 novembre 2020 est décédé, à l'âge de 93 ans, Roger Poirier, époux de feu Thérèse Rousseau et père de feu Marie Poirier.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Chantal), Jacques (Nicole), Lucie et Joanne, ses petits-enfants Claudia, Simon, Andréanne, Patricia, François, Louis, William-Arthur, Rébécca, Érika et Malik, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Carmelle, Denise et Gisèle de même que plusieurs parents et amis.Les visites privées auront lieu au complexe funéraire :le lundi 30 novembre 2020 de 17h à 20h. Les funérailles seront célébrées le mardi 1er décembre 2020, à 11h en l'église Ste-Colette.