Dan Bigras avait pris la décision il y a un certain temps. L’album double live Dan Bigras X 4 sera la dernière parution de sa carrière. Mais le chanteur ne compte pas arrêter la musique pour autant.

La pandémie a joué un rôle important dans la sortie de cet album live, pour Dan Bigras. C’est après avoir fait écouter à son fils la captation d’un concert au théâtre Petit Champlain, à Québec, qu’il s’est rendu compte qu’il devait lancer ce disque.

« Mon fils m’a dit que c’était ça, dont les gens avaient besoin, dit le chanteur. On est tous séparés dans nos maisons. Le disque nous ramène à quand on était toute une gang ensemble. »

L’album double comprend 28 chansons, dont les incontournables Tue-moi et Trois petits cochons. Dan Bigras y chante aussi huit nouvelles pièces, dont On s’en va, Cône orange et CD Fake news.

Sur scène, il est entouré d’Audrée-Anne Tremblay (violon), Jean-François Déry (basse) et Louis Gagné (batterie).

Finir avec le live

En entrevue, Dan Bigras mentionne que ce disque sera le dernier de sa carrière. « Quand j’ai sorti Le temps des seigneurs [en 2017], je ne voulais pas que mon dernier disque soit une compilation. Avec celui-ci, je trouve que c’était une bonne idée. Le live me représente beaucoup plus que le studio. »

« Je ne suis pas déprimé de dire que c’est mon dernier disque, indique celui qui fêtera ses 63 ans le 23 décembre. Ça fait des années que j’y pense. Mais je n’arrêterai pas de faire de la musique. »

► L’album double live Dan Bigras X 4 est présentement sur le marché.