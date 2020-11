Le Musée Gilles-Villeneuve a besoin d’aide

S’il était en Italie, probablement qu’il survivrait et serait toujours très populaire, mais le Musée Gilles-Villeneuve est à Berthier et sa survie est chancelante comme elle ne l’a jamais été.

Déjà que sa rentabilité a toujours été fragile, depuis mars dernier, les contraintes de la pandémie sont sans pitié pour le Musée dont la clientèle est à 60 % internationale.

Il y a un mois, l’administrateur Alain Bellehumeur lançait un cri d’alarme et du cœur au journaliste Simon Dessureault.

Après 32 ans sans demander de subvention, on criait à l’aide pour ne pas fermer.

Il ne reste maintenant qu’un encan virtuel (voir le site du Musée) pour espérer faire entrer de l’argent parce qu’on a loupé, outre les visiteurs, toutes les occasions habituelles comme un banquet annuel, une présence au Salon de l’auto ou une fenêtre au Grand-Prix du Canada.

Même si le Musée Gilles-Villeneuve est dans le comté de Berthier, celui de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, Bellehumeur s’adresse directement au premier ministre Legault. En attendant, il n’y a pas un chat dans la place, le chauffage est à 15 et l’électricité consommée au minimum.

Le Musée Gilles-Villeneuve, c’est près de 3 millions de dollars de voitures et 5 à 6 milliers d’objets de toutes sortes ayant marqué la vie du pilote de Berthier toujours considéré comme un des plus spectaculaires et rapides de l’histoire de la course automobile.

L’administrateur avance que son Musée aurait pu bénéficier d’une trentaine de milliers de dollars annuellement depuis sa création en 1988, mais on n’a jamais rien demandé, on a réussi à se débrouiller. Caroline Proulx (Berthier), Pierre Fitzgibbon (Terrebonne) et François Legault (L’Assomption) sont aussi trois députés de Lanaudière, pas tellement loin du Musée. Est-ce que ça peut aider ? La demande d’Alain Bellehumeur au PM est partie jeudi.

Folie furieuse

