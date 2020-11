Les Leafs vont-ils imiter le Lightning?

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, a pris note de la recette utilisée par le Lightning de Tampa Bay pendant les dernières séries éliminatoires et son équipe compte bien se servir de quelques pages du livre des champions en titre de la coupe Stanley.

Au cours du parcours ayant mené sa troupe vers le précieux trophée, l’instructeur-chef des «Bolts», Jon Cooper, n’a pas hésité à miser sur une formation à sept défenseurs et à 11 attaquants durant plusieurs matchs. Dans la Ville Reine, le pilote Sheldon Keefe pourrait être tenté de l’imiter, surtout que son DG a amené du sang neuf à la ligne bleue avec l’arrivée de TJ Brodie, de Zach Bogosian et de Mikko Lehtonen.

«Cooper misait sur Ryan McDonagh et Victor Hedman sur le côté droit, tout en effectuant une rotation avec les cinq autres gars. Moi et Sheldon avons discuté de cela pas mal. Je ne serais pas surpris si nous faisions cela, même si, au bout du compte, ça reste la décision de Sheldon, a déclaré Dubas durant une activité organisée par les Leafs et les restaurants Tim Hortons. Je sais qu’il a déjà appelé Jon quand nous étions en finale d’association [de la Ligue américaine] en 2016. Nous pensions que notre profondeur était meilleure à l’arrière.»

«Ça permet également de rendre difficile la tâche de l’autre club qui veut opposer un trio à un autre. Vous misez souvent sur vos trois premières lignes et quand la quatrième se présente sur la glace, il y a un membre du trio numéro 1 pour la rendre plus efficace, a-t-il ajouté par le biais de propos diffusés par le quotidien Toronto Sun. Dans notre cas, nous avons Jason Spezza et Kyle Clifford qui pourraient possiblement évoluer avec Auston Matthews, John Tavares, Mitch Marner ou William Nylander.»

Des ajouts appréciés

Souvent critiqués par les médias locaux pour la qualité douteuse de leurs défenseurs, les Leafs pensent avoir fait un bon coup avec leurs récentes acquisitions. Le tout reste à prouver sur la patinoire.

«Notre groupe comprend des joueurs avec une fonction spécifique et nous aurons davantage cela cette année, a promis Dubas. Lehtonen a été l’arrière par excellence de la Ligue continentale. C’est un gars plus offensif qui produit en avantage numérique. Bogosian s’est distingué pour écouler les punitions et il est habitué à ce système à sept gars à la ligne bleue.»

«Cela nous donnera plus de flexibilité à l’avant et, du côté de la défense, ça devient intéressant. Comme Tampa l’a montré, ça peut fonctionner, a-t-il ajouté au sujet de l’idée des sept défenseurs en uniforme. Vous verrez de plus en plus ce schéma, car les équipes championnes sont souvent imitées.»