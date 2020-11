L’Océanic s’incline une 3e fois en quatre jours à Val-d’Or

L’Océanic de Rimouski a offert une meilleure opposition que vendredi face aux Foreurs de Val-d’Or qui ont tout de même obtenu une troisième victoire en quatre jours face à la troupe décimée de Serge Beausoleil, cette fois au compte de 5-1, ce dimanche, en Abitibi.

«Nous étions beaucoup plus sur la rondelle aujourd’hui. On a fait de bonnes choses, mais les Foreurs sont vraiment dans une classe à part parmi les équipes que nous avons affrontées jusqu’à maintenant. Nos joueurs affiliés Ducharme et Costenaro ont bien fait et les jeunes Lambert et Lefebvre ont aussi levé leur jeu d’un cran», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic.

Deux buts en 15 secondes

Les Foreurs ont amorcé le match en lion pour inscrire deux buts en quinze secondes et chasser le gardien partant de l’Océanic, Raphaël Audet. Marc-Olivier Racine-Roy, un joueur affilié de 4e trio, a marqué son premier but en carrière dans la LHJMQ. Quinze secondes plus tard, l’excellent Justin Robidas a doublé l’avance des Foreurs.

Deux poteaux de l’Océanic

L’Océanic a beaucoup mieux fait en deuxième moitié de période. Xavier Ducharme a fait dévier un lancer directement sur la barre horizontale, alors que le gardien des Foreurs, William Blackburn, était battu. En fin d’engagement, William Dumoulin a lancé directement sur le poteau de la ligne bleue, alors qu’Anthony D’Amours utilisait son gros gabarit pour obstruer la vue du gardien adverse.

Dumoulin marque

L’Océanic a connu une bien meilleure deuxième période, même si les Foreurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage lorsque Marshall Lessard a dégainé dès la mise en jeu remportée par son coéquipier Jérémie Michel. Malgré un retard de 3-0, l’Océanic n’a pas abandonné et William Dumoulin a fait dévier le tir de Frédéric Brunet au fond du but des Foreurs. Logan Costenaro a obtenu son premier point en carrière dans la Ligue de hockey junior majeur de Québec (LHJMQ) sur la séquence. Les Foreurs ont profité d’une double supériorité numérique en toute fin de période pour inscrire un 4e but par l’entremise de Maxence Guenette, bien alimenté par Robidas.

Un seul but en troisième période, en milieu d’engagement Marshall Lessard s’y est pris à deux reprises pour inscrire son 2e but du match et porté le pointage à 5-1. L’Océanic a continué d’essayer, mais le gardien des Foreurs a été très solide, notamment sur un tir à bout portant d’Alexandre Lefebvre.

En bref

Le défenseur des Foreurs Gabriel Villeneuve a été suspendu pour deux matchs pour son coup sur Ludovic Soucy de l’Océanic lors du dernier match, un coup qui n’avait pas été sanctionné sur la glace. L’Océanic est toujours privé des services de Zachary Bolduc, d'Andrew Coxhead, de Frédéryck Janvier, d'Alexander Gaudio, d'Alexander Lazarev et d'Adam Raska. Philip Casault remplaçait Brandon Casey.