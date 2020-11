Programme Agir tôt: un défi de taille attend le ministre Carmant

La pandémie de COVID-19 fait craindre le pire pour le développement des très jeunes enfants et de ceux qui vont naître au cours des prochains mois.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, estime que le déploiement du programme Agir tôt dans tout le Québec en janvier arrive au bon moment, car tous les enfants seront dorénavant évalués dès l'âge de 18 mois, en même temps que leur vaccination.

«C'est encore plus important post-COVID, parce qu'on sait que pour les mamans qui ont eu des grossesses dans un contexte de stress, l'impact sur le développement du bébé est important. On l'a vu avec le verglas, je pense qu'on va avoir le même effet après la pandémie. Ces enfants qui vont naître de la pandémie auront la chance d'être évalués systématiquement à 18 mois», se réjouit celui qui s'est lancé en politique pour mettre en place un programme qui permet de détecter avant deux ans tous les problèmes de développement chez l'enfant.

À la suite de la crise du verglas en 1998, des chercheurs ont noté une augmentation des retards chez plusieurs enfants nés à la suite de ce stress chez les mamans.

«Imaginez si les chercheurs ont pu voir un impact d'un épisode relativement circonscrit dans le temps, mais très intense. Ce qu'on vit actuellement, il y a une certaine forme chronique de stress, chez les familles, chez les enfants, chez les parents, et ça va se répercuter durant quelques années. C'est pour ça qu'il faut se préparer à dépister nos jeunes et à les stimuler au niveau de leur santé mentale», souligne le pédiatre devenu ministre.

Les effets sur le développement des enfants nés à l’ère de la COVID ne sont pas négligeables. Déjà, on estime que 27% des enfants au Québec présentent des défis sur le plan de leur développement au moment d'entrer à l'école.

«Ce qu'on va voir, c'est des retards de développement. C'est surtout ça, des troubles d'apprentissages qui risquent d'augmenter en fréquence», affirme Lionel Carmant en entrevue à TVA Nouvelles.

Recrutement

Dès janvier, le programme Agir tôt sera déployé dans toutes les régions du Québec. L'expérience pilote dans quatre régions a donné des résultats plus que positifs. Le ministre a réussi à devancer le financement.

«On a déjà débloqué 88 millions, qui étaient la totalité de ce qu'on devait faire en quatre ans. On l'a fait sur deux ans, et je pense que si on a un besoin de plus, je pourrais demander plus de budget au ministre des Finances», affirme Lionel Carmant.

Pour mettre en place son projet, le ministre a besoin de 800 professionnels. À ce jour, 450 spécialistes – des ergothérapeutes, des orthophonistes, des nutritionnistes et d'autres spécialistes – ont été recrutés.

La dernière ligne droite sera plus complexe, car il reste 350 personnes à embaucher, dont des infirmières, qui se font très rares. Le ministre Lionel Carmant est conscient du défi qui l'attend.