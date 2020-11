Samuel Morin a bien commencé son retour en force

Le défenseur québécois Samuel Morin en est bien conscient: le chemin du retour vers la formation régulière des Flyers de Philadelphie pourrait être long et sinueux.

Limité à 28 matchs professionnels de saison régulière au cours des trois dernières campagnes, le joueur de 25 ans a subi deux déchirures ligamentaires au genou droit, incluant la plus récente il y a un an. Malgré tout, l’organisation de la Pennsylvanie croit encore en lui. Morin tentera de remonter la pente en 2020-2021, fort probablement avec les Phantoms de Lehigh Valley, dans la Ligue américaine.

Le principal intéressé semble prendre la situation de façon positive, même si cela signifie plusieurs dizaines de parties avec le club-école.

«J’ai toujours eu la passion de jouer au hockey et c’est ce que je veux faire, a-t-il mentionné la semaine dernière au quotidien "Philadelphia Inquirer". Il me reste encore une année de contrat, je vais me présenter et éprouver du plaisir. J’aime tellement ça. J’adore le hockey et tout ce qui va avec cela. Un an auparavant, je pense que j’étais en bonne position.»

«Suis-je le même qu’avant, lorsque j’étais si près [d’un poste à Philadelphie] et je jouais bien? Non, je ne le suis pas. Ce serait un mensonge, de dire cela, a-t-il toutefois ajouté. J’ai eu deux déchirures et je n’ai pas beaucoup joué pour presque deux ans et demi. Donc, je ne peux pas dire que je suis meilleur. Par contre, puis-je devenir le même joueur qu’avant? Je le crois, mais il faudra du temps. Je dois jouer au hockey. Ce qui est bon pour moi, c’est qu’il y a certains gars qui ne l’ont pas fait non plus pendant neuf mois à cause du coronavirus.»

Source d’inspiration

Ainsi, Morin s’estime chanceux de pouvoir chausser les patins à nouveau. Le journal local a aussi rappelé qu’il avait eu droit aux bons mots de l’instructeur adjoint des Flyers Ian Laperrière, qui a également vécu sa part de moments difficiles quand il jouait dans la Ligue nationale. L’arrière de 6 pi et 6 po s’est servi de son aide pour retrouver le moral.

Physiquement, il s’entraîne depuis quelques mois et fait de la musculation. Il importe maintenant de montrer son savoir-faire au moment approprié.

«Lorsque le camp commencera, je devrai être prêt. J’ai encore du travail à effectuer, mais le genou semble bon. C’est le plus important, a-t-il dit. Je pense vraiment que je serai un hockeyeur à nouveau et que je connaîtrai une belle carrière. Je suis chanceux et reconnaissant de cela. Désormais en santé, je dois seulement jouer et contrôler ce que je peux.»