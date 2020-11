12 émissions spéciales à surveiller avant Noël

En décembre, c’est simple : aussitôt qu’une émission régulière disparaît, un film (souvent de Noël) vient remplir la case horaire qu’elle occupait. Cette règle comporte heureusement quelques exceptions. Voici quelques émissions spéciales à surveiller au cours des trois prochaines semaines.

Lundi 30 novembre

21H

Dominique Michel : J’avance (ICI Télé)

Pour une dernière fois, Dominique Michel se livre à la caméra lors d’un entretien exceptionnel avec l’animateur André Robitaille

Vendredi 4 décembre

21H30

Le petit prince (Télé-Québec)

Le Théâtre du Nouveau Monde s’unit à l’Orchestre Métropolitain (sous la direction de Yannick Nézet-Séguin) pour créer ce théâtre musical inspiré du célèbre conte de Saint-Exupéry. Musique composée par Éric Champagne, mise en scène signée par Sophie Cadieux et interprétation livrée par Benoît Brière, Jean-François Casabonne, Sophie Desmarais, Fayolle Jean, Renaud Lacelle-Bourdon et Victor Andres Trelles Turgeon. En rediffusion le dimanche 6 décembre à 20 h 30.

Samedi 5 décembre

19H

L’autre midi à la table d’à côté (ICI Télé)

La célèbre émission de radio se transpose au petit écran. Deuxième d’une série de quatre rencontres entre deux personnalités. Dans cet épisode : Guylaine Tremblay discute avec Mike Ward. À venir plus tard en décembre : Louis-José Houde avec David Goudreault, et Kim Thuy avec Sonia Benezra.

Lundi 7 décembre

21H

Photo d'archives

Lemire-Verville (TVA)

Captation du spectacle que Daniel Lemire et Pierre Verville ont présenté en tandem.

Vendredi 11 décembre

19H30

Photo d'archives

Soirée Mammouth (Télé-Québec)

Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk reviennent aux commandes du grand rendez-vous visant à célébrer les cinq personnes ayant posé les gestes les plus inspirants de 2020 selon les 13 à 17 ans.

Samedi 12 décembre

19H

Et si on se levait (ICI Télé)

Au cours des dernières semaines, une escouade de personnalités a parcouru le Québec et l’Ontario pour surprendre et gâter les instigateurs de plusieurs initiatives inspirantes. Avec France Beaudoin, Gildor Roy, Pierre-Yves Lord, Patricia Paquin, France Castel et André Robitaille.

21H

Sur scène (ICI Télé)

Premier d’une série de trois spectacles à l’Espace Yoop. Dans cet épisode, Le Vent du Nord offrira une prestation. Damien Robitaille prendra le relais le 19 décembre. Le 26 décembre, le concert sera consacré aux femmes du country.

Dimanche 13 décembre

20H

Le show du refuge (ICI Télé)

Ce spectacle-bénéfice fête cette année son 30e anniversaire. Pour l’occasion, Dan Bigras sera entouré de Lara Fabian, Lulu Hughes, Bruno Pelletier, Brigitte Boisjoli, Marie-Nicole Lemieux, Maka Kotto, Mélissa Bédard et Sans Pression.

21H30

Boomerang : Noël chez les Bernier (TVA)

Rediffusion d’un épisode spécial d’une heure originalement présenté en 2018. On y voit comment Karine (Catherine-Anne Toupin) et Patrick (Antoine Bertrand) sont tombés amoureux.

Mardi 15 décembre

19H

Oncle Georges (TVA)

Les meilleurs moments du meilleur personnage de scène de Daniel Lemire. Parions que quelques « Allô toi ! » se feront entendre en cours de soirée.

Dimanche 20 décembre

22H

Noël symphonique (TVA)

Ce spectacle sera enregistré le 12 décembre prochain. Il rassemblera l’Orchestre symphonique de Longueuil, sous la direction d’Alexandre Da Costa, Les Petits Chanteurs de Laval et plusieurs autres artistes qui chanteront Noël. Parmi eux, signalons Roch Voisine, Marie-Ève Janvier, Jean-François Breau, Marc Hervieux, Bleu Jeans Bleu, Josianne Comeau (La Voix) et son père Jacques Comeau, Geneviève Leclerc. Le groupe rock canadien des années 1980 Glass Tiger participera également au rendez-vous.

Lundi 21 décembre

18H30

Le tricheur de Noël (TVA)

Guy Jodoin mènera la joute entre Mahée Paiement, Anouk Meunier, Sébastien Benoit, Patrice Bélanger et Richard Turcotte.