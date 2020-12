À qui appartiennent les données de votre véhicule?

Les véhicules tendent à être des objets technologiques de plus en plus complexes et les enjeux entourant les données qu’ils contiennent sont nombreux.

Pour en discuter à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Jean-François Champagne, président de l’Association des industries de l’automobile (AIA) du Canada.

Si les manufacturiers affirment que les données leur appartiennent, c'est princpalement pour garantir à leurs concessionnaires une certaine forme d'exclusivité en lien avec l'entretien des véhicules. De son côté, l’AIA défend l’idée selon laquelle les données appartiennent plutôt au propriétaire de la voiture, qui a le droit de faire entretenir son véhicule autant chez le concessionnaire que chez un garagiste indépendant.

Au cours de l’émission, il a également été question de l’autonomie de la Volkswagen ID.4, de la fin annoncée de la Volkswagen Passat ainsi que de l’ouverture prochaine d’une première boutique Polestar à Laval.

Antoine Joubert et Germain Goyer ont aussi livré leurs impressions sur les Kia K5, Land Rover Defender ainsi que sur les Genesis G80 et G70.

Pour conclure l’émission, les animateurs ont échangé sur leur définition d’un véhicule branché... au propre comme au figuré.

