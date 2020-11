BERNIER, Gérard



À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 24 novembre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Gérard Bernier, époux de Mme Yvette Cloutier, demeurant à Montréal. Originaire de Cap-Saint-Ignace, il était le fils de feu Senneville Cloutier et de feu Napoléon Bernier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Leobardo Munoz) et Richard (Lyne Roberge); ses petits-enfants: Stéphanie (Jean Dee), Julie (Félix Nwokedi), Jeanne (Hugo Valiquette-Pépin) ainsi que ses deux arrière-petits-fils: Zacharie Dee et Jaxon Nwokedi. Sont aussi affectés par son départ les membres des familles Bernier et Cloutier, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour leur accompagnement et les bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire560, DU SOUVENIRCAP-SAINT-IGNACEle vendredi 4 décembre 2020 de 12h30 à 14h30. Compte tenu des restrictions imposées à 25 personnes, une célébration commémorative suivra en présence des membres de la famille seulement, suivie de l'inhumation au cimetière paroissial.courriel: info@deladurantaye.qc.casite Web: www.deladurantaye.qc.ca