Ce n’est qu’un au revoir

Chaque fois que décembre se pointe, c’est la même chose : on regarde tranquillement nos émissions de télé préférées et pow ! On apprend au générique de clôture qu’il s’agissait du dernier épisode original avant janvier. Pour éviter les mauvaises surprises et vous permettre d’anticiper le choc, voici un petit guide des dates auxquelles les rendez-vous réguliers de l’automne quitteront l’antenne au cours des prochaines semaines à TVA, ICI Télé, Noovo et Télé-Québec.

LUNDI 30 NOVEMBRE

19H

Refuge animal (TVA)

20H

Une autre histoire (ICI Télé)

21H

À tour de rôles (TVA)

MARDI 1er DÉCEMBRE

20H

Toute la vie (ICI Télé)

21H

5e rang (ICI Télé)

JEUDI 3 DÉCEMBRE

20H

100 génies (ICI Télé)

Marie-Mai est l’artiste invitée du match des étoiles

21H

J.E. (TVA)

Dans les médias (Télé-Québec)

21H30

Infractions (TVA)

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

18H30

Occupation double chez nous (Noovo)

Jay Du Temple anime L’heure de vérité, une émission durant laquelle les participants règlent habituellement leurs comptes. Mais puisque, cette saison, tout le monde semblait s’aimer, on s’attend plutôt à regarder une réunion remplie de bons sentiments.

LUNDI 7 DÉCEMBRE

19H30

Ça vaut le coût (Télé-Québec)

20H

L’Échappée (TVA)

MARDI 8 DÉCEMBRE

19H

Première ligne : chaque seconde compte (TVA)

19H30

Moi j’mange (Télé-Québec)

MERCREDI 9 DÉCEMBRE

10H

Deux filles le matin (TVA)

19H30

Format familial (Télé-Québec)

20H

Transplanté (Noovo)

21H

Les francs-tireurs (Télé-Québec)

Après 23 ans, le célèbre magazine socioculturel quitte les ondes de Télé-Québec. Aucun bilan/rétrospective n’est prévu, mais parions que Richard Martineau et Benoît Dutrizac ont préparé quelque chose pour souligner ce départ.

JEUDI 10 DÉCEMBRE

16H

On va se le dire (ICI Télé)

19H

La tour (TVA)

Génial (Télé-Québec)

19H30

Max et Livia (Noovo)

L’indice Mc$ween (Télé-Québec)

20H

Le prochain stand-up (Noovo)

Nos élus (Télé-Québec)

21H

La semaine des 4 Julie (Noovo)

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

16H

Savourer (ICI Télé)

18H

Encore plus Génial (Télé-Québec)

19H

Ça finit bien la semaine (TVA)

Pour leur dernière émission de 2020, Julie Bélanger et José Gaudet proposent une émission spéciale de Noël avec Guylaine Tanguay, Louis-Olivier Mauffette, Marie-Soleil Dion, Josiane et Jacques Comeau (La Voix). En prestation musicale, le groupe Clay and Friends, une valeur sûre pour faire lever n’importe quel party.

20H

Du talent à revendre : le championnat mondial (TVA)

Bonsoir bonsoir ! (ICI Télé)

21H30

Y’a du monde à messe (Télé-Québec)

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

18H30

Vlog (TVA)

19H30

En studio (TVA)

20H30

Bijoux de famille (TVA)

LUNDI 14 DÉCEMBRE

19H30

Discussions avec mes parents (ICI Télé)

Un épisode spécial du temps des Fêtes vient clôturer la saison.

Mon ex à moi (Noovo)

MERCREDI 16 DÉCEMBRE

19H30

Pour toujours plus un jour (Noovo)

JEUDI 17 DÉCEMBRE

19H

District 31 (ICI Télé)

Sur quel rebondissement l’auteur Luc Dionne laissera-t-il 1 900 000 téléspectateurs ?

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

11H

Ricardo (ICI Télé)

11H30

5 chefs dans ma cuisine (ICI Télé)