Cette victime d’inceste raconte son histoire avec courage

Forcée d’avoir des relations sexuelles pendant près de trois ans avec son père, une victime a eu le courage de révéler son identité et de raconter son histoire.

Après six ans de procédures judiciaires, Stéphanie Lapointe a finalement eu gain de cause vendredi. Son agresseur, qualifié de «véritable prédateur sexuel» par le tribunal, a écopé de 14 ans de prison. Il s’agit de la peine maximale qu’il est possible d’avoir en matière d’inceste.

Lundi, Mme Lapointe était en entrevue avec l’animatrice Sophie Durocher à QUB radio.

«Plus que mon histoire va être entendue, plus que des gens vont me lire, plus que j’ai de chances d’aider une seule personne», a-t-elle déclaré.

ÉCOUTEZ son témoignage qu’elle livre avec force à QUB radio: