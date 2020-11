Cole Caufield au camp de la formation américaine

L’espoir du Canadien de Montréal Cole Caufield a été retenu par la fédération américaine de hockey, car son nom fait partie d'une liste préliminaire de 29 joueurs diffusée en vue du Championnat du monde de hockey junior, lundi.

Tous les joueurs se rendront à Plymouth, au Michigan, pour un camp d’entraînement qui s'amorcera le 6 décembre. Sept jours plus tard, la formation finale de 25 joueurs sera révélée.

Caufield tentera de conserver sa place au sein du club qui se rendra à Edmonton pour le tournoi, lui qui a inscrit un but et totalisé deux points en cinq parties l’hiver dernier. Les Américains avaient alors été éliminés en quart de finale par la Finlande.

«Nous avons un groupe talentueux et nous aurons des décisions difficiles à prendre, a dit dans un communiqué le directeur général de la formation junior, John Vanbiesbrouck. Nous continuons de profiter d'un bassin de joueurs important, et c'est grâce à toutes les organisations et aux bénévoles qui développent la prochaine vague de talents américains.»

Le choix de premier tour du Canadien lors du repêchage 2019 de la Ligue nationale a amassé quatre buts et huit points en huit rencontres dans la NCAA cette saison avec l’université Wisconsin.