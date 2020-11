COVID-19: record de cas à Toronto et records d'hospitalisations en Ontario

Pas moins de 622 cas de COVID-19 ont été recensés dans les dernières 24 heures à Toronto, un record pour une ville de cette province depuis le début de la pandémie, tandis que le nombre de patients hospitalisés en Ontario a atteint un sommet.

La province la plus peuplée au pays a annoncé lundi avoir recensé 1746 infections en 24 heures, dont 622 dans la Ville Reine, qui a atteint cette marque exactement une semaine après avoir entamé un confinement complet, qui a obligé la fermeture de la grande majorité des commerces.

Il s'agit d'un record pour une ville en Ontario, mais pas au Canada. Calgary (648 cas annoncés le 27 novembre) et Edmonton (803 cas annoncés le 27 novembre), en Alberta, ont toutes deux connu de pires journées depuis le début de la pandémie.

La région de Peel, qui couvre notamment les villes de Mississauga et de Brampton en banlieue de Toronto et qui se trouve aussi en confinement, avait battu son propre record de jeudi avec 572 cas, mais depuis, ce nombre est redescendu progressivement jusqu'à 390 cas lundi.

Malgré une nette chute du nombre de décès avec huit morts rapportés, le nombre de cas en croissance continue dans la province préoccupe dans les hôpitaux. Lundi, pas moins de 618 lits étaient occupés dans les centres hospitaliers de l'Ontario, dont 168 en soins intensifs. Il s'agit de deux records et de la première fois que la province dépasse les 600 hospitalisations.

Cela dit, bien que l'Ontario affiche un plus grand nombre de cas par jour que le Québec depuis près d'un mois, la Belle Province continue de cumuler un plus grand nombre de patients infectés avec 693 lits occupés dans ses hôpitaux. Par contre, seuls 94 malades se trouvaient aux soins intensifs lundi.

Par ailleurs, le Québec n'a guère amélioré son bilan en dévoilant 1333 cas de plus et 23 décès, des chiffres qui continuent à éloigner les Québécois d'une chance de fêter Noël en famille.

Statu quo dans les Maritimes

Ailleurs au pays, la pandémie ne montrait guère de signe d'essoufflement. Dans les Maritimes, la Nouvelle-Écosse est demeurée la province la plus touchée avec 16 nouveaux cas, tandis que le Nouveau-Brunswick a franchi le cap des 500 infections à ce jour.

Le Canada cumulait, en mi-journée, 3448 contaminations et 42 décès de plus, pour un total de 373 721 cas et de 12 074 morts.

La situation au Canada:

Québec: 142 371 cas (7056 décès)

Ontario: 116 492 cas (3656 décès)

Alberta: 56 444 cas (533 décès)

Colombie-Britannique: 30 884 cas (395 décès)

Manitoba: 16 825 cas (312 décès)

Saskatchewan: 8239 cas (45 décès)

Nouvelle-Écosse: 1305 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 501 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 337 cas (4 décès)

Nunavut: 181 cas

Île-du-Prince-Édouard: 72 cas

Yukon: 45 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 372 721 cas (12 074 décès)