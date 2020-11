Cyberlundi et temps des fêtes, voici des suggestions technos à retenir

Voici ce qui a retenu mon attention cette année en matière de produits technologiques et électroniques grand public dans cette rubrique.

Commençons par les téléviseurs de cinéma maison.

TCL série 6, 5 et 4

Plus tôt cette année, j’ai été impressionné par la qualité d’image des téléviseurs TCL qui, rappelons-le, sont gérés par le système Roku OS, et, détail important, leurs coûts. À cela, la branche Wirecutter du New York Times décerne le meilleur rapport qualité-prix aux téléviseurs série 5 DEL HDR de TCL.

Il ne manque plus que la série 8 disponible aux États-Unis pour compléter l’offre au pays.

Avant d’acheter, vérifiez l’empattement des téléviseurs désirés, les supports souvent placés aux extrémités risquent de dépasser la largeur de votre meuble télé. Je me rappelle d’avoir eu à acheter un meuble plus large pour poser un nouvel écran.

Haut-parleur Roku Streambar

Autre produit qui m’a épaté, c’est la petite barre de son Streambar de Roku. Non seulement vous obtenez un son plus que décent à la place des affreux haut-parleurs d’écrans plats, mais aussi un diffuseur (streamer) de chaînes en continu pour regarder les Netflix, Prime Video, Apple TV, YouTube et les milliers d’autres disponibles par Internet.

Normalement 189,99 $, Cyberlundi : vu à 149,98 $ sur Amazon.ca.

Druide Antidote

Offrir un logiciel de correction et de grammaire du français comme Antidote peut sembler curieux en cette période de l’année, mais croyez-moi, pour un produit qu’on utilise tous les jours ou presque, ça vaut beaucoup plus que les 130 $ dans le cas de l’achat définitif.

Antidote 10, de Druide informatique

iPhone et Google Pixel 5G

Les nouveaux téléphones intelligents lancés cet automne sont très intéressants à plus d’un titre. Mettons de côté la connexion cellulaire 5G qui prendra des années à se déployer. Non seulement ils sont très performants en 4G, mais leurs capacités en photo atteignent des niveaux incomparables en dépit de leurs petits objectifs. Cette qualité d’image s’appuie sur de puissants algorithmes qui peaufinent en une fraction de seconde une foule de réglages.

Apple offre sans doute la plus belle brochette d’iPhone depuis la sortie de la série 5 selon moi. Certes, les iPhone sont chers, mais offrent une solide durabilité pour des années.

Les Google Pixel 4a et 5 profitent de prix plus attrayants tout en frôlant la perfection côté photo et vidéo. Prévoyez quand même des sous pour un étui plus robuste que les modèles offerts par Google et un verre pour protéger l'écran.

Quant à des modèles haut de gamme Android à offrir, cherchez du côté des Samsung Galaxy Note20 5G. Le modèle de base demeure selon moi le plus intéressant, alors que les caractéristiques du Note20 Plus ne sont pas si attrayantes, comme l’écran débordant sur les côtés.

Tablettes iPad et Surface Go 2

Du côté des tablettes essayées cette année, la gamme iPad d’Apple offre plusieurs produits pour toutes les bourses. Si j’avais à choisir un modèle de base, ce serait un iPad 2020 avec la puce A12 Bionic, à 429 $.

Apple

Chez Microsoft, l’autre modèle de base, Surface Go 2 roulant le système Windows 10, tourne sur un processeur passablement lent, le Pentium 4425Y (4 Go, 64 Go, 529 $). À choisir, le modèle équipé du processeur Intel Core M3 est plus intéressant, mais aussi plus cher, mais en vente à 699 $ au lieu de 849 $.

Microsoft

Boom du commerce en ligne

À cause de la pandémie, les ventes en ligne dépassent l’entendement.

Imaginez, le géant Amazon a fait passer de 425000 à 1,2 million ses effectifs, surtout dans ses entrepôts et ses centres de distribution, selon le NY Times. À elles seules, ses ventes de juillet à septembre ont crû de 39 %. Ça vous donne une idée de l’essor du commerce en ligne dont nombre de spécialistes préviennent que les achats de dernière minute n’arriveront peut-être pas à temps pour le 24 décembre.

En deux mots, achetez tôt et, si possible, groupez vos achats.