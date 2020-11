«Dave Morissette en direct»: des anciens athlètes se racontent

Quatre athlètes maintenant à la retraite, soit Maxime Dufour-Lapointe, Alexandre Bilodeau, Étienne Boulay et Annie Pelletier, discuteront de leur après-carrière sportive à l’émission «Dave Morissette en direct» de la chaîne TVA Sports cette semaine.

Les invités de l’animateur auront ainsi l’occasion d’aborder leurs grands moments sur la scène sportive, ainsi que leur transition vers la retraite et leur nouvelle vie après celle-ci.

C’est l’ex-skieuse acrobatique Maxime Dufour-Lapointe qui sera la première à parler de son parcours, lundi. Avant de se retirer en 2018 pour se concentrer sur ses études en médecine, elle avait participé à ses premiers Jeux olympiques en 2014, en compagnie de ses sœurs Justine Chloé. L’année suivante, elle a pris le quatrième rang aux Championnats du monde de la FIS.

Le lendemain, un autre ancien de cette discipline hivernale témoignera de son vécu. Premier athlète canadien de l’histoire ayant remporté l’or olympique lors de Jeux présentés dans son pays, Alexandre Bilodeau a gagné l’épreuve masculine des bosses à Vancouver, en 2010, et à Sotchi, quatre ans plus tard. Il a ensuite complété des études pour devenir comptable professionnel agréé.

Mercredi, l’ancien joueur de football Étienne Boulay discutera notamment de sa carrière l’ayant mené chez les Alouettes de Montréal, avec qui il a soulevé deux fois la coupe Grey en 2009 et 2010. Celui ayant signé un contrat professionnel avec les Jets de New York auparavant a pris sa retraite en 2013 et a éprouvé des ennuis: faillite, dépression majeure et consommation d’alcool l’ayant mené à une tentative de suicide. Il est revenu en force comme animateur à la télévision et à la radio ainsi qu’auteur.

Finalement, l’ex-plongeuse Annie Pelletier participera à l’émission, jeudi. Après avoir remporté deux médailles d’or aux Jeux du Commonwealth, une de bronze aux Championnats du monde de 1994, ainsi qu’une d’or et une d’argent aux Jeux panaméricains de 1995, elle a fini troisième au 3 mètres des Jeux olympiques de 1996, à Atlanta. Elle a ensuite agi comme animatrice et analyste pour son sport aux Jeux olympiques, en plus d’être la directrice des communications et des partenariats à la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec.

- «Dave Morissette en direct» sera présentée à 21 h 15, lundi, à 20 h 30, mardi et mercredi, ainsi qu’à 22 h 30, jeudi.