Element AI avalée par une américaine

La firme québécoise d’intelligence artificielle Element AI cofondée par Yoshua Bengio passe aux mains de la société américaine ServiceNow, qui a son siège social à Santa Clara, en Californie.

L’annonce a été faite lundi matin par communiqué par la société américaine.

En septembre 2019, deux ans après une ronde record de 137 millions $, la start-up d’intelligence artificielle Element AI avait annoncé avoir amassé 200 millions $, dont la moitié de l’argent provient de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et du gouvernement du Québec.

Des questions

Ces dernières années, plusieurs observateurs ont remis en question la stratégie d’affaires d’Element AI, qui a eu du mal à lancer de nouveaux produits comme promis, selon eux. Des sources près du dossier ont confié à plusieurs reprises au Journal que les investisseurs ont exigé des changements à cet égard.

À l'époque, la Caisse, avait dit vouloir « transformer Element AI en une société commerciale qui anticipe les besoins des clients et crée des produits », selon les mots de son vice-président et chef des Investissements au Québec et Planification stratégique globale, de l'époque Charles Émond, qui est aujourd'hui à la tête de la Caisse.

Rappelons qu'en mai dernier, la firme d’intelligence artificielle Element AI avait licencié près d’une cinquantaine d’employés à son siège social du Mile-Ex.