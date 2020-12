La saison rocambolesque de Raphaël Lessard

Le Québécois Raphaël Lessard est de retour dans son Saint-Joseph de Beauce natal après une saison rocambolesque dans la série des camionnettes de NASCAR.

Et si le jeune homme de 19 ans voulait reprendre une vie normale, c'est raté, car il est maintenant la coqueluche de son coin de pays.

«Je ne passe plus incognito, a avoué Lessard, qui a été rencontré par le journaliste de la chaîne TVA Sports Stéphane Turcot, lundi. Partout où je vais, je me fais reconnaître et je me fais parler. Sinon, si je ne me fais pas parler, je me fais regarder parce qu'ils ne sont pas sûrs.»

Et malgré le contexte de la pandémie de coronavirus, Lessard a été en mesure de remporter la première victoire de sa carrière dans cette série, le 3 octobre dernier, à Talladega. Et maintenant, impossible de passer inaperçu dans son patelin.

«De la fierté et de l'accomplissement, a confié Lessard sur ce qu'il a vécu. J'ai fait beaucoup de sacrifices tout au long de la saison et au cours des dernières années pour des moments comme ça.»

Lessard, qui a réalisé six top 10 en 2020, a cependant quitté l'écurie Kyle Busch Motorsport et se joindra à GMS Racing lors de la saison 2021.

«Il y avait des choses qui étaient plus positives pour moi d'aller avec GMS, a souligné Lessard. Kyle Busch chez Toyota et me souhaite la meilleure des chances.»