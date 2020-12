Le Panama met en garde contre l’augmentation des cas de Covid-19

Le président du Panama, Laurentino Cortizo, a mis en garde lundi contre l’augmentation record des contaminations au Covid-19, à la faveur de la reprise progressive de l’activité économique et alors que le pays a ordonné à ses habitants de retourner travailler.

«Nous baissons notre garde» contre le Covid-19, a déclaré M. Cortizo lors d’un événement public dans ce pays, le plus touché par les contaminations en Amérique centrale, avec plus de 165 000 cas cumulés et 3 079 morts pour un peu plus de quatre millions d’habitants.

Certains hôpitaux ont déjà tiré la sonnette d’alarme sur le risque d’être débordés.

«Nous recevons beaucoup de gens dans les services et les hôpitaux», a averti le président, après une semaine pendant laquelle 11 000 nouveaux cas ont été recensés et plus de 120 décès.

L’annonce de M. Cortizo survient quelques jours après que son gouvernement, par un décret, a ordonné le retour au travail des femmes enceintes et des malades chroniques de plus de 60 ans, considérées comme personnes à risque.

Cette décision «est d’une grande incohérence» car ces personnes «sont les plus exposées et si elles sont contaminées, cela les met dans une situation plus compliquée et à risque pour leur vie», a déclaré à l’AFP Saul Mendez, secrétaire général du syndicat de la construction Suntracs.

Pendant six mois, le Panama a été soumis à une quarantaine sévère qui a paralysé presque toute son économie, dont le PIB a chuté de 18,9% au cours du premier semestre, selon les chiffres officiels.

Depuis septembre, le confinement a été levé dans ce pays, qui a repris la plupart de ses activités économiques.