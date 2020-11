«L’école de demain»: sortir l’école des années 1960

Nos vies tiennent désormais dans un téléphone, mais l’école québécoise, elle, n’a à peu près pas évolué depuis les années 1960. Comment réinventer nos lieux d’enseignement pour en faire des milieux d’apprentissage stimulants? Est-ce seulement possible, compte tenu de la lourdeur de la bureaucratie?

À la suite de la diffusion de son documentaire TDAH : réussir autrement, l’an dernier, Kim Rusk a réalisé une tournée des écoles et observé combien le milieu de vie des enfants a peu bougé depuis ses propres années scolaires, des tableaux verts aux chaises de plastique orange.

Inspirée à s’impliquer pour améliorer les choses, elle a d’abord projeté d’ouvrir sa propre école alternative, avant d’être démotivée par la montagne bureaucratique qui se dressait devant elle.

Plus réalistement, elle s’est ensuite investie dans une tentative de modernisation d’une école primaire déjà existante, l’école St-Paul de Beauharnois. Son intéressant processus est résumé dans le documentaire L’école de demain, réalisé par David Gauthier, que Canal Vie diffuse mercredi prochain, le 9 décembre.

«Moi, j’ai été éduquée dans une école privée, aux Ursulines de Québec, de façon magistrale, mais c’était un bel environnement, dépeint Kim Rusk. Et c’est ce qu’on veut démontrer : que l’esthétisme d’une école a une incidence sur la réussite scolaire des élèves. Aujourd’hui, on envoie des gens sur la Lune, mais l’endroit où nos enfants passent une dizaine d’heures par jour est beige, construit comme un hôpital, sans luminosité. Ce n’est pas motivant. Et après, on se questionne à savoir pourquoi les enfants ont des problèmes d’apprentissage et pourquoi les professeurs font des dépressions! Ça fait office d’oppression.»

Classes flexibles

Pour mettre l’école St-Paul au goût du jour, exit les pupitres en rangs d’oignons, et bienvenue classes flexibles. Mais qu’est-ce que ça mange en hiver, une classe flexible, et quels en sont les principaux éléments distinctifs? Comment repenser la cafétéria? La cour d’école? Le hall d’entrée? Même la couleur des murs passe à l’examen. Et les enfants, eux, qu’en pensent-il?

Aux côtés de la directrice de l’établissement, Lyne Valade, et des experts (l’architecte Pierre Thibault, le chef et animateur Ricardo Larrivée et l’athlète et conférencier Pierre Lavoie) du Lab-École, un organisme financé par le gouvernement, Kim Rusk passe les locaux de St-Paul minutieusement en revue et évalue les besoins.

Elle se rend au Centre de services scolaires de la Vallée-des-Tisserands, qui chapeaute l’institution, pour établir un plan financier, et mesure à la fois la lourdeur de la paperasse inhérente au projet et les limites physiques qui ralentiront la transformation de l’endroit.

Désillusion

À la fin de l’émission, un an jour pour jour après sa première visite à St-Paul, Kim Rusk retourne sur les lieux et remarque quelques rafraîchissements : les écoliers peuvent maintenant s’ébattre dans des «corridors actifs» et le mobilier de la classe de maternelle a été adapté pour être à la hauteur des bouts de choux.

Mais le travail est encore loin d’être terminé. Devant une directrice désillusionnée après 12 mois de labeur – marqués entre autres par l’arrivée de la COVID –, l’animatrice pose un cruel constat : «le système scolaire avale les rêveurs».

En vidéoconférence, Kim Rusk s’entretient aussi avec le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, qui promet des évolutions à venir.

«L’école est un projet de communauté, qui peut tellement être beaucoup plus grand que ce qu’on considère actuellement, relève Kim Rusk. Mais on a beau avoir la plus grande motivation du monde, ce n’est tellement pas facile! La fin du documentaire nous scie un peu les jambes, parce qu’on comprend que les rêveurs se font avaler par le système.»

L’école de demain, le mercredi 9 décembre, à 20 h, à Canal Vie.