Loi sur la sécurité en France: la majorité parlementaire va réécrire l’article contesté

Paris | Les partis de la majorité gouvernementale en France vont réécrire et soumettre au parlement une nouvelle version d’un article d’une loi sur la sécurité, qui encadre strictement la diffusion d’images de policiers en intervention, objet de fortes contestations ces derniers jours des médias et défenseurs des droits.

La majorité va proposer « une nouvelle écriture complète » de l’article 24 car « nous savons que des doutes persistent encore », a déclaré le chef de file des députés LREM Christophe Castaner, en disant vouloir « éteindre ces doutes » et éviter que « l’incompréhension » ne s’intensifie. Les opposants à l’article 24 dénoncent des entraves au droit d’informer et réclament son retrait pur et simple.

Plus de détails suivront...