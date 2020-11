Meurtre sauvage d’un proprio de dépanneur à Montréal: la police diffuse la photo du suspect numéro 1

La police de Montréal a rendu publique lundi une photo du principal suspect dans le dossier du meurtre sauvage d’un propriétaire de dépanneur du quartier Ahuntsic, commis il y a un peu plus de trois semaines.

Un mandat d’arrestation a d’ailleurs été lancé contre Francieli Ortiz-Vivanco, 25 ans.

Selon les autorités, Ortiz-Vivanco et un complice seraient entrés dans le dépanneur De Lille du boulevard Henri-Bourassa Est dans l’après-midi du 6 novembre afin d’y commettre un vol qualifié.

Lors des événements, le propriétaire du commerce aurait été poignardé à mort. La victime était un homme très apprécié et très respecté dans le quartier.

L’enquête policière a permis d’identifier Francieli Ortiz-Vivanco comme étant l’auteur présumé du meurtre.

Le suspect mesure 1,68 mètre (5 pi 6 po) et pèse 74 kg (163 lb). Il a les yeux bruns et les cheveux bruns ondulés. Selon les autorités, Ortiz-Vivanco est considéré comme étant violent et possiblement armé.

Toute personne détenant de l’information au sujet de cet individu est invitée à faire le 911 ou à communiquer avec Info-Crime, au 514 393-1133.