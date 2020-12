Pour remettre certaines pendules à l’heure

Je voudrais vous remercier de nous permettre de vous parler sur tous les sujets, incluant la religion, même si vous n’êtes pas croyante. Votre ouverture d’esprit me donne l’occasion de constater le respect que vous avez à l’égard des croyants à qui vous permettez de s’exprimer.

Je souhaite m’adresser à Jacques Nalis, qui ce matin répondait lui-même à une dame nommée Jacinthe, dont les propos semblaient l’avoir offusqué. Il lui expliquait précisément les fondements de son athéisme à lui et l’invitait aussi à lire les œuvres de Michel Onfray.

Ses propos à lui m’amènent à lui dire qu’il confond largement « religion » et « relation personnelle avec Dieu » qui sont en fait deux choses bien différentes. Il associe Dieu à toutes les religions, comme la plupart des gens le font d’ailleurs, et il se permet d’accuser Dieu de tous les méfaits commis par ceux qui pratiquent ces religions.

Moi je lui dis qu’il faut arrêter de faire le procès de Dieu, quand en définitive, les grands coupables : c’est nous, les humains ! Nous allons toujours demeurer responsables de nos actes. Nous sommes des êtres libres de choisir entre le bien et le mal. Chaque matin apporte son lot de décisions, grandes et petites, mais le choix de la façon de les aborder demeure le nôtre.

Si Jacinthe a choisi de croire en Dieu (car c’est un choix), eh bien oui, elle est entre bonnes mains. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne lui arrivera jamais rien de négatif. Mais ça constituera toujours pour elle un refuge, un abri, un bouclier contre l’adversité. Toujours à l’intention de M. Nalis, j’ajouterai de plus que Dieu n’a pas créé l’imperfection, c’est nous qui l’avons choisie. Et que Marie a eu d’autres enfants après Jésus et n’est pas demeurée vierge.

Puisque ce monsieur suggère des lectures, je vais lui en suggérer une aussi de mon côté. Qu’il lise donc la Bible en français courant. Encore en 2020, c’est un best-seller à travers la planète. Ce livre lui apprendra certainement beaucoup de choses.

Suzanne

Tout comme je le signalais à ce monsieur, je n’ai rien contre les croyances de tout un chacun, et je ne me permettrai jamais quelque tentative de démolition que ce soit. Ce qui me déplaît cependant, ce sont les prosélytes qui veulent imposer leurs croyances aux autres, sous prétexte que c’est la seule valable.