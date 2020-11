L'Impact prolonge le contrat de son joueur le plus utile

L’Impact de Montréal a annoncé s’être entendu avec l’attaquant Romell Quioto sur les termes d’une prolongation de contrat de deux saisons, lundi.

Cette nouvelle entente est également assortie d’une année d’option pour 2023.

Le Hondurien de 29 ans a été le joueur le plus utile du Bleu-Blanc-Noir cette année, et ce, à sa première campagne à Montréal. Il a été le meilleur buteur et passeur de l’Impact en Major League Soccer, avec huit filets et six passes décisives en 19 matchs. Il s’agit d’ailleurs d’un sommet personnel pour les buts pour Quioto.

Il a aussi été le seul buteur du onze montréalais lors des matchs éliminatoires, faisant secouer les cordages face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre en match de barrage.

«C’est une ville et un club très spéciaux pour moi. Avant d’arriver ici, j’avais vécu des moments professionnels et personnels plutôt difficiles et le club m’a ouvert la porte. Depuis mon arrivée, je me suis toujours senti à ma place», a déclaré Quioto à l’aide d’un traducteur, lors d’une conférence de presse.

Eric Bolte-USA TODAY Sports

Avant de rejoindre l’Impact, Quioto avait disputé trois saisons avec le Dynamo de Houston. En 2019, il n’avait inscrit que deux filets en 18 matchs pour l’équipe du Texas et les attentes étaient plutôt basses. Rappelons que l’Impact avait acquis ses services en retour du défenseur Victor Cabrera, il y a un an.

«Nous sommes heureux d'annoncer cette prolongation de contrat pour Romell, car il était important qu'il demeure avec nous, a mentionné par voie de communiqué le directeur sportif de l'Impact de Montréal, Olivier Renard. Durant toute l'année, il a prouvé son importance sur le terrain par ses performances, mais également par sa mentalité de gagnant et de leader. C'est le fruit de son travail, mais à lui maintenant de continuer à travailler pour atteindre les objectifs du club dans les années à venir.»

Avant de faire le saut en Amérique du Nord, Quioto s’alignait pour le CD Olimpia, dans sa contrée natale. Le hasard fait que ce club sera le prochain adversaire des hommes de Thierry Henry, en Ligue des champions de la CONCACAF, en décembre.

«Je suis bien heureux d’avoir pu régler la situation du contrat rapidement, surtout à l’approche d’un duel avec un adversaire que je connais bien comme Olimpia», a admis l’attaquant.