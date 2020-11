Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 30 novembre:

«Le Grand Rire: les meilleurs moments»

De 2000 à 2010, plusieurs humoristes ont livré de solides prestations lors du festival du Grand Rire de Québec. Retour sur les numéros marquants de vedettes de la scène telles que Martin Matte, Lise Dion et Louis-José Houde. Présentation de deux épisodes.

Lundi, 11 h 30 et 19 h 30, Prise 2.

«L.624»

Drame criminel français de Bertrand Tavernier qui jette la lumière sur le travail des membres d’une brigade antidrogue à Paris. En plus d’être menés par un chef zélé, les policiers sont tous les jours forcés d’exercer leur délicate profession entre les murs de baraquements minables.

Lundi, 15 h, StudioCanal.

«Granby, un zoo sous la neige»

Plus grand zoo du Québec, le zoo de Granby regorge d’animaux exotiques qu’on associe à la chaleur, comme les lions, les zèbres ou encore les éléphants d’Afrique. Mais ce qu’on sait moins, c’est que même s’il fait très froid, ces puissantes bêtes apprécient mettre le nez dehors.

Lundi, 17 h, ICI Explora.

«À tour de rôles»

«Minuit le soir», «19-2», «Trauma», «La faille»; on ne compte plus les populaires séries dont Julie Perreault et Isabel Richer ont été les vedettes. Les deux actrices, qui ont aussi partagé de nombreuses scènes de l’aventure «Les soeurs Elliot», replongent dans leurs souvenirs.

Lundi, 21 h, TVA.

«Dominique Miche: j’avance»

Des entrevues, Dominique Michel en a données. À 88 ans, la grande dame du Québec est la vedette d’un dernier long entretien devant la caméra. Ce moment, elle a accepté de l’immortaliser en compagnie de son ami André Robitaille. Une façon pour elle de se détacher du paysage artistique.

Lundi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Une histoire d’amour»

Mariée, mais ennuyée par la routine, une femme habitant à Toronto développe des sentiments pour son voisin artiste et décide de passer du temps avec lui, à l’insu de son mari. Film de la Canadienne Sarah Polley avec Michelle Williams et Seth Rogen dans les rôles principaux.

Lundi, 21 h, TFO.

«Traître»

Nouvelle série qui prouve que l’amour peut emprunter des chemins dangereux. Résidente de Newport Beach, Debra Newell (Connie Britton) profitait d’une existence parfaite. Puis, sa vie a commencé à basculer quand elle a succombé à son attirance pour John (Eric Bana), un homme cachant bien son jeu.

Lundi, 22 h, MOI ET CIE.