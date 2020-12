Après avoir tourné les trois premiers épisodes du feuilleton américain The Moodys à Montréal l’an passé, les acteurs François Arnaud, Jay Baruchel et Elizabeth Perkins seront de retour en ville, en janvier prochain, pour mettre en boîte une saison entière de la série.

D’après les informations récoltées par Le Journal, l’équipe de production de cette série de la chaîne américaine FOX s’installera à Montréal, dès les premières semaines de 2021, en prévision d’un tournage qui s’échelonnera jusqu’en avril.

Selon le site spécialisé Deadline Hollywood, cette deuxième saison de la série pourrait être constituée de 13 épisodes d’une demi-heure. La première saison, qui été diffusée il y a un an à FOX dans le cadre d’un spécial de Noël, n’en comptait que trois.

Concept australien

Photo d’archives

Inspiré d’une série télé australienne du même titre, The Moodys raconte l’histoire d’une famille dysfonctionnelle de Chicago qui se réunit à l’occasion pour des événements spéciaux. Le Québécois François Arnaud et le Montréalais Jay Baruchel incarnent deux frères qui ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde. Chelsea Frei, Elizabeth Perkins et Denis Leary complètent la distribution en jouant les rôles de la sœur, de la mère et du père.

Photo d’archives

Ce n’est pas la première fois que François Arnaud tient le haut de l’affiche d’une série américaine. L’acteur québécois de 35 ans a notamment joué dans UnREAL (2018) sur Lifetime et dans Midnight, Texas (2017-2018) et Blindspot (2015) sur NBC.

Arnaud a passé une partie de l’automne aux Îles-de-la-Madeleine pour le tournage d’Au revoir le bonheur, le prochain film de Ken Scott (Starbuck).

► La seconde saison de The Moodys sera diffusée sur les ondes de FOX à la fin 2021.