Bobby Orr excelle dans la LHJMQ

Le jeune attaquant de 17 ans des Mooseheads de Halifax Bobby Orr effectue des débuts remarqués dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), et pas seulement à cause de son nom. Il a été nommé joueur du mois au sein du circuit, mardi.

N’ayant pris part qu’à cinq parties en novembre en raison de la pandémie de COVID-19, Orr a totalisé trois buts et sept points. Au cours de la saison, il a jusqu’ici totalisé six buts et 13 points en 15 rencontres.

Ayant évolué pour les Lions du Lac-Saint-Louis dans la Ligue de hockey Midget AAA du Québec, Orr a été un choix de cinquième tour des Sea Dogs de Saint John en 2019. Il a toutefois été acquis par les Mooseheads lors de la dernière saison morte et il est maintenant utilisé sur le premier trio de l’équipe.

Le vrai prénom du joueur originaire de Beaconsfield est Robert. Mais tout le monde l’appelle Bobby.