Comment contrôler une enfant colérique?

Je suis en couple depuis dix-huit ans avec une femme que j’aime mais qui a un défaut, celui de se mettre en colère pour un rien. Une fois enragée, ce qui sort de sa bouche est terrible. Mais comme ellea aussi de nombreuses périodes de calme, ses mouvements d’humeur me semblaient une qualité qui lui permettait de ne pas sefaire marcher sur les pieds, surtout qu’envers moi, elle n’a pas souvent exprimé cette colère qui bout en elle.

On a eu un garçon et une fille. Malheureusement, notre fille a hérité du travers de sa mère. Bébé elle montrait déjà son caractère bouillant. Dans son enfance, pas besoin de vous dire qu’avec sa mère, le ton montait souvent très vite. Mais maintenant rendue àl’adolescence, c’est devenu difficile.

Quand les deux se poignent, c’est à qui crierait le plus fort, au point qu’avec mon fils, on doit se la fermer et sortir de la pièce pour ne pas jeter de l’huile sur le feu. Avec la COVID qui nous a obligé à vivre les uns sur les autres, c’était pas drôle tous les jours. Comme je ne voudrais pas que ma fille se mette autant de gens à dos que sa mère, j’aimerais ça lui dire qu’il faudrait qu’elle apprenne à se calmer, mais je ne sais pas comment faire.

Anonyme

Vous me demandez de vous aider à régler le problème de votre fille, alors que j’ai envie de vous demander comment vous avez fait pour endurer votre femme pendant tout ce temps ? Comme la colère est souvent utilisée pour accroître son pouvoir sur les autres, je ne suis pas loin de penser que vous êtes sous le joug de votre femme, et que c’est triste pour toute la famille.

Vous souhaitez aider votre fille, alors que c’est au problème de sa mère que vous auriez dû vous attaquer depuis longtemps. Avec pareil exemple sous les yeux et un père qui n’a jamais rien fait pour inciter sa femme à changer, comment voulez-vous convaincre une ado de changer elle-même ? Une bonne thérapie familiale, doublée d’une thérapie individuelle pour vos deux colériques, me semble s’imposer. À défaut de parvenir à régler le problème de votre femme, ça pourrait au moins avoir le mérite d’adoucir le futur de votre fille.