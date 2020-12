Curling Canada se tourne vers le concept de ville-bulle

Après les principales ligues sportives nord-américaines, c’est au tour du monde du curling de se tourner vers le concept de ville-bulle pour assurer la tenue de ses activités.

Curling Canada a en effet annoncé mardi que plusieurs événements majeurs se dérouleront Markin MacPhail Centre de Calgary en 2021. Le Tournoi des Cœurs, le Brier, le Championnat du monde masculin et le Championnat canadien de double mixte auront notamment lieu en Alberta.

Les protocoles liés à la COVID-19 doivent encore être finalisés, mais il s’agira d’un environnement sécurisé et les partisans ne pourront assister aux prouesses des athlètes. Les dates exactes seront annoncées bientôt.

«Personne ne peut nier que cette période est difficile, et pas seulement pour le curling, évidemment, mais nous savons également à quel point ces événements sont importants pour les athlètes, nos partenaires et, bien sûr, nos partisans», a déclaré Katherine Henderson, chef de la direction de Curling Canada, dans un communiqué.

«C’est en grande partie grâce à l’engagement de nos partenaires commerciaux que nous pouvons espérer tenir certains de nos événements et offrir aux meilleurs amateurs de curling du monde un peu d’espoir en vue de la nouvelle année. Le soutien de la ville de Calgary et de la province de l’Alberta a également été apprécié, car elles partagent notre volonté que ces événements se déroulent de la manière la plus sécuritaire et la plus responsable possible.»

Les villes qui devaient initialement accueillir les tournois touchés ont toutes accepté de reporter leur engagement à une période ultérieure.

Curling Canada a également indiqué qu’elle allait étudier les protocoles et les façons de faire mis en place par la Ligue nationale de hockey (LNH), qui a organisé la totalité de son tournoi éliminatoire dans les villes d’Edmonton et de Toronto, cet été. La bulle de la NBA, à Orlando, est également une source d’inspiration pour la fédération.