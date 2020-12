Elle se fait frauder pour 5000$ en cherchant un emploi

La pandémie est une période propice pour les fraudeurs sans scrupules. Si les croisières gratuites ou les menaces de Revenu Québec au téléphone vous semblent un peu ridicules, d’autres stratagèmes sont beaucoup plus insidieux. Porte-monnaie a parlé à une jeune femme qui s’est fait soutirer pas moins de 5000$ via une fausse offre d’emploi.

Comme de nombreux travailleurs en restauration, Camille*, 24 ans, s’est retrouvée sans emploi au lendemain de l’entrée en zone rouge du Grand Montréal. N’ayant plus droit à la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pour la seconde vague d’infections, elle pose plusieurs candidatures sur le site de recherche d’emploi Indeed.

«J’ai envoyé plusieurs CV à des entreprises via Indeed et lorsque j’ai reçu le courriel qui m’offrait la job, je me suis dit que j’avais probablement postulé et que je ne m’en rappelais pas», explique la jeune femme.

C’est la supposée entreprise Globaltrek Logistics qui entre en contact avec Camille pour lui proposer un poste de «customer order processor» (agent financier) à temps plein à un salaire horaire de 25$.

«J’ai fait quelques recherches sur Google sur la compagnie. Le site Internet avait l’air légitime. Ça m’avait l’air d’un sous-traitant de transport pour les entreprises partout à travers le monde», juge-t-elle.

Après avoir souligné son intérêt, une soi-disant représentante des ressources humaines de la compagnie basée à Vancouver passe Camille en entrevue. La journée même, elle est embauchée et un contrat formel lui est envoyé par courriel.

«Je l’ai fait lire à mon père pour avoir son avis et tout semblait en règle. Je l’ai signé et je leur ai renvoyé», mentionne-t-elle.

Transferts d’un compte à un autre

Jusque-là, tout sembler aller. C’est au moment d’expliquer les tâches quotidiennes qu’un doute s’installe.

«Il fallait que je m’occupe de faire des transferts d’argent pour la compagnie. Pour ma formation, on m’a demandé d’utiliser mon compte pour faire un virement de 1500$. Il fallait ensuite que je retire le montant que j’aille le transformer en bitcoins. J’ai trouvé ça sketch, mais je me suis dit que c’était pas mon argent et que je pouvais faire n’importe quoi avec», résume-t-elle.

C’est au bout de deux jours que son doute se transforme en panique. En regardant son application bancaire, Camille n’a accès qu’aux montants sortants qui ont été transférés de sa carte de crédit à son compte chèque.

«J’ai allumé et je me suis mise à capoter, raconte Camille. Quand je le raconte ça a l’air incroyable, mais tout avait l’air légitime sur le coup». Aussitôt, la jeune femme appelle la police et contacte son institution bancaire.

En tout et pour tout, 5483$ lui ont été dérobés en 48 heures.

Le stratagème des «mules»

Cette méthode frauduleuse est malheureusement bien connue (et on ne parle pas ici de pantoufles). Des réseaux de fraudeurs bien établis recrutent des victimes qui agissent comme intermédiaire pour le transfert de fonds volés, selon le Centre antifraude du Canada (CAFC). C’est ce qu’on appelle le stratagème des «mules».

Sans le savoir, la victime reçoit l’argent d’autres victimes dans son propre compte et vire les fonds aux fraudeurs. Ce faisant, il est difficile pour les autorités d’identifier l’arnaqueur. Pour éviter les soupçons, l’argent est transféré en cryptomonnaie (Bitcoins, Litecoin, Etherum) ou au moyen de virements Interac.

«Malheureusement, lorsqu'une victime paie par cryptomonnaie, elle a souvent peu ou pas de recours pour récupérer son argent, car ces paiements ne sont généralement pas réversibles», indique le CAFC qui a émis un avertissement en date du 15 septembre dernier après avoir observé un nombre accru de victimes utiliser de la cryptomonnaie comme moyen de paiement.

Pire encore, les victimes qui se font prendre au piège bien malgré elles peuvent même se faire accuser de blanchiment d’argent.

Depuis le début de l'année 2020, 7590 signalements pour ce type de fraude ont été signalés au Canada et les pertes monétaires atteignent 10 658 927$, selon les dernières données du CAFC.

AFP

Que faire quand ça arrive?

Si vous êtes victime de fraude, ne paniquez pas et suivez ces 6 étapes.

1. Rassemblez toutes les informations que vous avez sous la main : documents, copies de courriels ou messages textes, reçus et autres comme preuves tangibles de la fraude.

2. Communiquez avec votre institution financière qui a transféré l’argent. Vous devrez ensuite inscrire une note d’avertissement à tous vos comptes, changez tous vos mots de passe et vos cartes bancaires.

3. Signalez la fraude au Centre antifraude du Canada en composant le 1-888-495-8501 (numéro sans frais) ou au moyen du Système de signalement des fraudes.

4. Signalez la fraude aux deux agences d’évaluation du crédit, soit Equifax et TransUnion.

5. Appelez votre service de police local et rapportez l’incident pour qu’une enquête soit menée.

6. Soyez vigilants : il est possible que des fraudeurs tentent une nouvelle fois d’entrer en contact avec vous en vous faisant croire que vous pourrez récupérer votre argent.

Finalement, parlez-en autour de vous. Votre expérience pourra sensibiliser vos proches à redoubler de vigilance particulièrement en cette période où les escrocs s’en donnent à cœur joie. La pandémie est déjà éprouvante en soi, vous n’avez pas besoin de ça en plus!

Source : Centre antifraude du Canada.

* Prénom fictif pour protéger l’anonymat.