[EN DIRECT 1ER DÉCEMBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas: 63 315 184

Décès: 1 469 835

CANADA

Cas: 378 139, 142 371 au Québec

Décès: 12 130 décès, 7056 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU 1ER DÉCEMBRE

6h27 | Pfizer/BioNTech a déposé la demande d’autorisation de son vaccin en Europe.

AFP

L’alliance Pfizer/BioNTech a annoncé mardi avoir déposé la demande d’autorisation conditionnelle de son vaccin contre la COVID-19 dans l’UE auprès de l’Agence européenne du médicament (EMA), disant espérer sa distribution d’ici la fin du mois.

La « demande formelle » auprès de l’EMA a été déposée lundi, a indiqué dans un communiqué le laboratoire allemand BioNTech qui est associé au géant américain Pfizer, après que les résultats des tests à grande échelle ont montré une efficacité à 95 % de leur vaccin.

6h24 | L’Irlande sort mardi de son deuxième confinement.

AFP

L’Irlande sort mardi de son deuxième confinement avec la réouverture des magasins non essentiels, coiffeurs et salles de sports, après six semaines de strictes restrictions instaurées pour lutter contre l’épidémie de nouveau coronavirus.

L’Irlande avait été, le 22 octobre, le premier pays d’Europe à instaurer un second confinement national face à la nouvelle vague de la maladie COVID-19, fermants commerces non essentiels et proscrivant les rencontres entre personnes de différents foyers, tout en gardant les écoles ouvertes.

Les musées, galeries, bibliothèques, cinémas et lieux de culte sont aussi autorisés à rouvrir mardi, tandis qu’il est désormais recommandé de porter un masque dans les rues et lieux de travail très fréquentés, ainsi que dans les lieux de culte.

Les restaurants et pubs qui servent à manger pourront eux accueillir de nouveau des clients à partir de vendredi, mais pas installer à la même table des personnes issues de foyers différents, qui ont toujours interdiction de se mélanger.

« Tout le monde s’attend à ce qu’on constate, dans les prochaines semaines, une augmentation dans les chiffres » de contamination, a indiqué lundi le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney sur la chaîne de télévision publique RTE. « Le défi est de maintenir cette augmentation aussi faible que possible ».

Selon le dernier bilan officiel, 2053 personnes sont décédées du nouveau coronavirus en Irlande, sur une population de 5 millions d’habitants. Le nombre quotidien de décès, qui avait atteint un pic à 77 morts mi-avril, est généralement resté en dessous de 10 ces dernières semaines.

6h04 | Le premier ministre britannique Boris Johnson affronte mardi une rébellion de députés de son propre camp conservateur, vent debout contre les nouvelles restrictions prévues en Angleterre contre le nouveau coronavirus.

AFP

4h00 | F1: Hamilton positif à la COVID-19 et forfait pour le GP de Sakhir ce week-end.

Photo AFP

3H33 | Un dépistage ciblé a concerné depuis lundi quelque 55 employés de l’usine de transformation d’Exceldor à Saint-Anselme, dans Chaudière-Appalaches, après que huit employés aient été testés positifs à la COVID-19.

1h03 | Qui sera vacciné en premier aux États-Unis?

0h30 | «Covid long»: quand des patients s’organisent en mouvement mondial.