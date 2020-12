Les symptômes persistants de la COVID-19 pendant plusieurs mois

Les personnes ayant contracté la COVID-19 peuvent éprouver des symptômes physiques et psychologiques résiduels de la maladie «plusieurs semaines à plusieurs mois suivants la phase aigüe de la maladie », conclut le plus récent rapport de l’INESSS (Institut d’excellente en santé et services sociaux).

Après avoir répertorié 17 études à travers le monde, l’INESSS dresse une liste des symptômes post-COVID-19 les plus fréquents.

Il s’agit de la fatigue, des symptômes respiratoires (dyspnée, essoufflement), perte de l’odorat, perte ou trouble du goût, troubles du sommeil, myalgie, douleurs thoraciques, troubles de la mémoire, anxiété, dépression et symptômes du trouble post-traumatique.

«Par ailleurs, plusieurs autres symptômes présentés moins fréquemment dans les études répertoriées ont aussi été rapportés à des prévalences variables comme les maux de tête, l’arthralgie [douleurs articulaires, les symptômes gastro-intestinaux (douleurs abdominales, nausées, diarrhée), palpitation, frissons, perte de cheveux, œdème des membres, étourdissements, maux de gorge et la toux», peut-on lire.

Aucune étude n’a toutefois pu documenter les symptômes observés chez les personnes âgées de moins de 18 ans qui ont contracté la COVID-19.

