Mon nouvel amoureux est-il normal?

Je me suis séparée il y a trois ans de mon conjoint après 20 ans de vie commune. C’était un homme exigeant qui ne m’avait jamais laissé beaucoup de place pour m’exprimer. Malgré mes 48 ans, il a fallu que je prenne le temps de me rebâtir une « confiance en soi », avant de songer à avoir un nouveau compagnon, car malgré une expérience qui s’était soldée par un échec douloureux, j’avais du mal à m’imaginer sans plus jamais d’homme dans ma vie.

Il y a un an, j’ai fait la connaissance d’un homme de 58 ans sur un site de rencontre. Par mesure de prudence, nous nous sommes beaucoup écrit avant que j’accepte de le rencontrer. Dès notre première sortie, j’ai constaté que contrairement à mon ex, il étaitdoux et sensible, ce qui m’a incitée à lui faire confiance. Mais après quelques mois de fréquentation, il ne souhaite toujours pas que je rencontre sa mère de qui il partage la maison. Selon lui, cette dernière a besoin de temps avant d’accepter que son fils puisse avoir envie de la quitter. On se voit donc toujours chez-moi mais jamais chez-lui. Qu’est-ce que ça cache vous pensez ?

Anonyme

À moins qu’il ne vous mente sur sa véritable situation, si cet homme est encore dépendant à ce point de l’humeur de sa mère pour prendre une décision en ce qui concerne une éventuelle compagne de vie, ça devrait vous inciter à la plus grande prudence.