Pratique des sports d’élite: un grand-père qui voit rouge

«Jusqu'à quand enfin abuserez-vous de notre patience». Ainsi s'exprimait Cicéron dans un de ses fameux discours. La santé publique a eu raison de la mienne en ce qui concerne la pratique des sports. On se croirait parfois sur une autre planète, là où des gens n'ont jamais pratiqué de sports.

Permettez d'illustrer mon propos par un exemple personnel, mais qui s'applique sans doute à un très grand nombre de jeunes.

Le ski, un sport très dangereux!

Mon petit-fils pratique le ski, sport très dangereux comme chacun le sait pour attraper la Covid: pratiqué à l'extérieur avec distanciation et avec un costume ressemblant à celui d'un cosmonaute.

Imaginez-vous qu'il a eu le malheur d'être désigné meilleur skieur des Laurentides et Lanaudière sur 180 athlètes l’an dernier. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que comme plusieurs autres, il se prépare à sa nouvelle saison. Mais pas si vite jeune homme. Tu as oublié les couleurs! Tu demeures en zone rouge donc pas question d'aller t'entraîner dans les Laurentides, dixit la santé publique

Que l'on compromette sa saison d'entraînement et de compétition, cela ne semble pas avoir d'importance. Même son entraîneur est à 20 mètres de lui!

Vas plutôt skier seul, sur la même piste, avec un ami ou retourne à tes jeux vidéo. Par contre, ceux qui demeurent dans les Laurentides ou ceux qui ont un chalet dans la région pourront s'entraîner.

Autre solution, vas t’entraîner en Ontario ou dans l’Ouest canadien, comme les autres élites. Pas de problème. Reste, celui de l'argent et de la fréquentation scolaire. Peccadille que tout cela.

Photo Courtoisie

L’importance de l’équilibre mental

Vous comprenez pourquoi j'ai perdu patience et qu'à mon tour je vois rouge.

Voilà où nous conduit le dogme des couleurs. Ce qui doit être un signal d'alarme est devenu le moyen de prendre des décisions. Car au-delà de la couleur, il faut la réflexion, au-delà du nombre il faut analyser la provenance des éclosions, qui ne proviennent pas du sport en majorité.

Dans une lettre ouverte du 21 novembre concernant le sport de glisse cosignée par nos champions de ski, olympiens et entraîneurs, on y rappelait que «le sport fait partie de la vie des jeunes et constitue la pierre d'assise de l'équilibre mental.»

On demandait à la santé publique d'autoriser l'entraînement et le ski de compétition. Pourquoi la santé publique ne se fie pas à ces experts. Mais il y a la couleur !!!!

Il semble bien qu'à la santé publique, le problème de la pratique des sports est de peu d'intérêt et ne fait pas partie d'une grande réflexion.

Mais il y a mieux. Au hockey, 6 personnes au maximum peuvent s’entraîner, mais après la pratique, il y a le patinage libre, avec un maximum 30 personnes. Cherchez l'erreur.

Lorsque l'on fera place à la réflexion au lieu de la contemplation des couleurs, lorsqu'on visera l'excellence dans le contrôle de la pandémie, lorsqu'on mettra de l'avant l'avis des experts et de la science, alors peut-être ma colère s'estompera.

Entretemps, je vais continuer de voir rouge car je ne peux admettre des décisions ridicules qui mettent en péril l'ambition des jeunes et l'élite de demain. Une saison de ski perdue pour ces jeunes ne se rattrape pas.

Neuville Lacroix

Retraité

Laval