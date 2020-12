Vincent Leclerc, Pascale Bussières et Sophie Lorain dans «Sortez-moi de moi»

Pascale Bussières, Vincent Leclerc, Sophie Lorain, Émile Proulx-Cloutier, Valérie Blais, Danielle Proulx et plusieurs autres acteurs graviteront dans l’univers de la médecine en santé mentale dans la nouvelle série «Sortez-moi de moi».

Prévue sur Crave et Super Écran au printemps 2021, «Sortez-moi de moi» est produite, imaginée et coscénarisée (avec d’autres auteurs) par Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault, d’ALSO Productions, ce dernier étant aussi réalisateur du projet en six épisodes d’une heure. Le tournage vient de commencer.

Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault avaient auparavant traité de la santé mentale dans «Au secours de Béatrice», diffusée à TVA de 2014 à 2018, mais «Sortez-moi de moi» abordera cette thématique sous un autre jour, promet le tandem.

PHOTO COURTOISIE/Bell Média/Yan Turcotte

On y suivra la docteure Justine Mathieu (Pascale Bussières), qui assure le suivi des patients amenés par Clara St-Amand (Sophie Lorain), Myriam Melançon (Sandra Dumaresq) et Gabriel Beauregard (Bruno Marcil), qui sont intervenants de première ligne en urgence de soins. Bien malgré elle, la Dre Mathieu sera séduite par un nouveau patient, David Ducharme (Vincent Leclerc), aux prises avec un épisode de bipolarité. Leur relation secrète deviendra de plus en plus compromettante. De leur côté, Clara St-Amand et Gabriel Beauregard sont aussi confrontés à leurs propres problèmes familiaux, tout en prenant soin de cas difficiles sur le terrain.

«Sortez-moi de moi» sera disponible dans deux versions, l’une en français, l’autre en français sous-titrée en anglais, au moment de sa sortie.