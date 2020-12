LAUZON, Roger



De Deux-Montagnes, le 28 novembre 2020, à l'âge de 86 ans est décédé M. Roger Lauzon, époux en premières noces de feu Jeannine Perron et en secondes noces de Mme Jeanne Chevalier.Il laisse dans le deuil ses enfants, Francine (Michel), Sylvie (Pierre), Stéphane (Linda), Michèle (Francis), ses 5 petits-enfants, Joanie, Francis, Maxime, Guillaume et Charles, ses 4 arrière-petits-enfants, Alice, Henri, Brianna et Arya, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que sa belle-famille Giroux.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition.Il fut confié au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.