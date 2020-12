BULLETT (née KRANS), Lucille



Paisiblement à Cowansville, le 28 novembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Lucille Krans, résidente de Bedford, épouse de feu Monsieur Ross Bullett, fille de feu Lewis Krans et de feu Yvonne Chevalier.Outre son compagnon de vie Gabriel Lescault, elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (feu Claude Tougas), Alain (Lyne Robitaille), Angèle (Alain Brault), Carole (John Stockdale) et Sylvain, ses 11 petits-enfants, ses 13 arrière-petits-enfants ainsi que Stéphane Lataille, sa soeur Aline, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :BROME-MISSISQUOI215 RUE DE LA RIVIÈRE, BEDFORD, QC450 248-2911complexefuneraire.cale samedi 5 décembre à compter de 14h, suivi d’une célébration intime en sa mémoire à 16h.Au lieu de fleurs, toute marque de sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur. Des formulaires seront disponibles au bureau du complexe, ou en ligne au :