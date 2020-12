CHAYER, Hélène



De Rosemère, le 22 novembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Hélène Chayer.Elle laisse dans le deuil sa belle soeur Louisette, ses neveux et nièces François, Martine, Bruno et Philipe, ses petits-neveux et petites-nièces Valérie, Mathieu, Vincent, Éric, Tifany, Christopher, Alyson, Marilyn et Simon, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 10 décembre 2020 de 14h à 17h, un dernier hommage sera tenu le jour même, au salon dès 16h au418 BOUL, LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8