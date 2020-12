CHAMPAGNE LEPORÉ, Elyse



Au CHSLD Claude-David, le 27 novembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Elyse Champagne-Léporé, épouse de M. Robert Leporé.Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses filles Ann-Marie (Clarence Rebeiro) et Catherine (Michel Gagné), ses petits-enfants Philippe et Emily, ses soeurs Laure (feu André Brosseau) et Esther sbc, son frère André (feu Nicole Lafortune), ses belles-soeurs Georgette Gagnon (feu Claude Champagne) et Denise Corriveau (feu Jacques Champagne), ainsi que ses neveux, nièces et amies.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Claude-David pour leurs bons soins.Étant donné les circonstances actuelles, les célébrations possibles sont remises à une date ultérieure.