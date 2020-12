GIASSON, Suzanne



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 21 novembre 2020 à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Suzanne Giasson.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Normand) et Susie (Sylvain), ses petits-enfants Alexandre, Gab et Andréanne, son ami de coeur Pierre, sa soeur Ginette, ses frères André, Marcel et Robert et leurs conjoints, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 13 décembre 2020 de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 au complexe funéraireUne cérémonie aura lieu ce même jour à 16h30. Pour celle-ci, dû aux circonstances actuelles, le nombre de personnes sera limité à 25.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Haut-Richelieu pour leur soutien et les bons soins prodigués.