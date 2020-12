Pauzé, Michèle



Paisiblement le 29 novembre 2020 est décédée à La Prairie, à l'âge de 71 ans, Michèle Pauzé de Hemmingford.Outre sa mère, Georgette Gareau, et son père feu Jean-Paul Pauzé, elle laisse dans le deuil son conjoint des quarante-six dernières années François Dupuis, sa fille Gabrielle (Immanuel Smits), son fils feu Laurent, son petit-fils Javier, son frère Normand, sa soeur Élizabeth Suzanne, et sa belle-famille, Jean-Claude et Pierrette, feu Richard, Micheline et Ronald, Lucie et Michel, feu Marc, Diane et Laurent, neveux, nièces, parents et ami.e.s.Michèle s'est considérée privilégiée de travailler près de trente ans au studio français de l'ONF auprès de cinéastes qu'elle admirait. Elle fut fière de la confiance que lui témoignait le service public à titre de maître de poste, dans trois communautés du sud-ouest du Québec. Avide lectrice, elle aimait les couleurs, le yoga d'Elizabeth, la marche en bonne compagnie, et elle tricotait des bas.La famille recevra les condoléances au salon funéraire le vendredi 4 décembre de 14h à 16h et de 18h à 20h et le samedi 5 décembre de 11h à 12h30.Un hommage aura lieu ce même jour à 13h en l'église Saint-Romain de Hemmingford.Ami.e.s et famille élargie sont invité.e.s à se donner rendez-vous à Hemmingford dans le confort de leurs voitures devant l'église St-Romain, pour la saluer une dernière fois, à la fin du service.