PANNETON, Marcel



Au CHSLD Henriette-Céré, le 26 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé Marcel Panneton, époux de Hélène Paquette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nicole, Louise (Denis), Danielle, Jacques, France et Chantal; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses soeurs Yvette et Jacqueline, son frère Roger, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 5 décembre 2020 de 9h à 10h au Jardin Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, St-Hubert (au sud de l'autoroute 30, sortie 73).La cérémonie aura lieu le samedi 5 décembre 2020, à 10h à la chapelle du complexe.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.