DUBUC-HÉBERT, Rita



Paisiblement, le 29 novembre 2020, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédée madame Rita Dubuc, épouse bien-aimée de monsieur Richard Hébert. L'ont précédée sa soeur et ses frères Pauline Dubuc Amyot, André Dubuc et Réal Dubuc.Outre son époux elle laisse dans le deuil son frère Jean, de nombreux neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances, en l'église paroissiale de Ste-Martine, le vendredi 4 décembre à compter de 10 h, en respectant les consignes de la Santé publique concernant le nombre de personnes permises, le port du masque et la distanciation physique. Les funérailles suivront à 11 h, sous la direction de la :www.residencemariesoleilphaneuf.comAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à l'organisme de votre choix.