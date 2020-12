FOURNIER (CARRIER), Carole



À Laval, le 30 novembre 2020, à l'âge de 74 ans est décédée Mme Carole Carrier, épouse de M. Marcel Fournier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Roch), Richard (Chantal) et Marc, ses petits-enfants Audrey-Anne et Cédric, ses frères et soeurs Francine, Serge, Raynald, Jacqueline, Denis, Jacinthe, Alain et Martine, ses beaux-frères, belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.Selon les circonstances actuelles une cérémonie aura lieu en toute intimité le dimanche 6 décembre.Au lieu de fleurs des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.