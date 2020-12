DANDURAND, Roland



À Montréal, le samedi 28 novembre 2020 est décédée, à l'âge de 92 ans, Roland Dandurand, fils de feu Roch Dandurand et de feu Jeanne Labbée.Il laisse dans le deuil de nombreux cousins, cousines et amis(es).Il a été dans le commerce des pneus et était membre honoraire à vie des Chevaliers de Colomb, 3iè degré conseil Crémazie et 4iè degré assemblée Dollard.La famille recevra les condoléances à l'église St-André-Apôtre, située au 215 rue Prieur Ouest à Montréal, H3L 1W6, le vendredi 4 décembre 2020 à 8h30 suivi des funérailles à 10h et de là au cimetière Ste-Jeanne-de-Chantal à Notre-Dame de l'Île Perrot.Un remerciement particulier à l'hôpital Sacré-Coeur, unité 1N (4H) pour leur professionnalisme et dévouement à l'égard de M. Dandurand.