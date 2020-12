BOIVIN (née DURAND), Michelle



À Saint-Jérôme, le 26 novembre 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Michelle Durand, épouse de M. Alain Boivin.Outre son époux Alain, elle laisse dans le deuil sa fille Geneviève, son fils Alexandre (Mélanie Charette), ses petites-filles Léa et Mia, ses soeurs Pierrette et Monique, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 5 décembre 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h au salon de la :Un hommage aura lieu en soirée.Des dons à la Société canadienne de la sclérose en plaques ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.