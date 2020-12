Ruel, Antoine "Tony"



C'est avec une immense tristesse et le coeur lourd que nous vous annonçons le décès de M. Antoine Ruel à l'âge de 89 ans, survenu le 11 novembre 2020, à Montréal.Il a oeuvré comme pompier à la Ville de Montréal de 1955 à 1985. Tony était un homme de coeur, travaillant, loyal, protecteur, courageux, aimant la vie et surtout un battant.Né le 22 mars 1931, fils de feu Antoinette Tavara et de feu Joseph Ruel. Il part rejoindre son épouse Thérèse Boulanger, avec qui il a partagé sa vie depuis 1952.Il laisse dans le deuil ses filles: Micheline (Gérald), Linda (Pierre), Johanne (Yvan) et Manon (feu Claude), ses petits-enfants qu'il affectionnait tant: Mélanie, Marilyne, Mathieu, Rachel, Geneviève, Gilbert, Jennifer, Dominic, Gabrielle, Pamela et leur conjoint(e), ainsi que 12 arrière-petits-enfants, sa grande fierté. Il laisse également belles-soeurs, beau-frère, cousins, cousines, neveux, nièces et amis.Il a démontré une grande résilience face à ses problèmes de santé.La famille tient à remercier Dr Ghali, chirurgien vasculaire, ainsi que l'équipe du secteur D du Centre de la Dialyse du HMR, qui l'ont accompagné jusqu'à son dernier moment.Un Merci à Mélanie, Éric, Pascale ainsi qu'au personnel de l'unité du 1er étage du RI Le Symbiose et à tous ceux et celles qui ont su lui apporter support et réconfort en étant solidaire avec lui.En raison des circonstances actuelles les funérailles seront célébrées en toute intimité.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation HMR (section varia) dédié au Centre de dialyse Raymond Barcelo.www.dignitequebec.com