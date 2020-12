GIROUX (née Théorêt)

Jacqueline



Paisiblement, à St-Eustache, le 26 novembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Jacqueline Théorêt, épouse de feu Jacques Giroux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michelle (Réal) et Louis (Linda), ses petits-enfants Claudine (David) et Francis (Julie), ses arrière-petits-enfants, sa soeur Françoise (Guy) ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances, les funérailles se tiendront à une date ultérieure. Direction funéraire:146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.salonsfunerairesguay.com