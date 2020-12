MEUNIER (née Boudreau)

Huguette



Le 24 novembre 2020, à l'Hôpital de Saint-Jérôme, nous a quittés une femme au bonheur contagieux, Mme Huguette Boudreau, épouse de feu M. Carol Meunier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Josée (Daniel Gilbert) et Pascal (Mélanie Daoust), ses petits-enfants Charlotte, Charles-Antoine (Bessanie), Laurence, Rosalie, Jean-Philippe et Nicolas.Elle laisse également ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Diane (Jean-Luc), Michel (Lise), Jacques (Andrée), Carole (Rémi), André (Lyne), Francine (Richard) et Normand (feu Marie-Marthe), ses cousins, cousines, neveux, nièces et ses nombreux(ses) amis(es) qui la rendaient si heureuse au quotidien.Un merci particulier au personnel de l'Unité de médecine d'un jour pour la sensibilité et la gentillesse démontré à notre mère au courant des années, ainsi qu'à l'équipe des Soins intensifs pour le support apporté à la famille durant cette épreuve.La famille privilégie des dons à la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme.Les rituels auront lieu au même moment que l'inhumation, en 2021.